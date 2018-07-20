Emina Jahovic, ünlü iş adamı ile aşk yaşıyor!

Mustafa Sandal'dan ayrılan Emina Jahovic'in Sadettin Saran'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 10:33

Yılın aşk bombası patladı. Geçtiğimiz aylarda Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahovic'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 36 yaşındaki ünlü şarkıcının son bir haftadır, ünlü iş adamı 54 yaşındaki Sadettin Saran'la gizli gizli görüştüğü ortaya çıktı.

Aralarında anlaştılar

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ile yollarını ayıran Emina Jahovic'in 10 yıllık evliliği “anlaşmalı” olarak sona ermişti. Çift aralarında hazırladıkları protokolle, Mustafa Sandal çocuklar için 10 bin TL, Emina için 15 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

Anlaşmaya göre, Mustafa Sandal eski eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak,, Beykoz’daki evini en az 3 milyon dolara satacak ve bu paranın 2 milyon doları ile Emina'ya, 1 milyon dolarını ile de kendisine ev alacak.

10 yıl evli kaldılar

İkili 10 yıllık evliliklerini iki tane çocuğa rağmen bitirmişti. İddiaya göre Emina, boşandıktan sonra iş adamı Sadettin Saran'la yakınlaştı. Bu yazın sürpriz çifti olacağı konuşulan ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Magazin kulislerine göre ise çift bir haftadır gizli gizli görüşüyor.

Yakayı ele verdiler

Magazin basınına yakalanmamak için büyük çaba sarf eden çiçeği burnunda çift, geçtiğimiz günlerde yakayı ele verdi. Bebek ve civarında buluştukları öğrenilen ikili, çevredekiler tarafından tanınınca tedirgin oldu.

İlgisizlikten şikayetçiydi

Büyük bir aşk yaşadığı Mustafa Sandal ile 10 yıllık mutlu evliliklerini bitiren Emina, ayrılmadan önce yaptığı paylaşımlarla popçunun kendisine ilgisiz davrandığını ima ediyordu.