Emina, çocukları için Türkiye'de kalacak!

Mustafa Sandal ile boşanmak için gün sayan Emina Sandal, çocuklarını babalarından ayırmamak için ülkesine dönmeyecek.

Güncellenme 23 Şubat 2018 16:05

Mustafa Sandal'la ile boşanma arefesinde olan Emina Sandal, Yaman ve Yavuz'un babalarından ayırmak istemediği için memleketi Sırbistan'a gitmemem kararı aldı.

Yeni hayat için planlar yapıldı

Boşanma için gün sayan Emina ve Mustafa Sandal ikilisi, yeni hayatları için planlar yapmaya başladılar. İddiaya göre çiftin ayrılığı sadece kağıt üzerinde olacak.

Emina ülkesine dönmeyecek

Eğitimleri İstanbul'da devam eden Sandal çiftinin Yaman ve Yavuz isimli çocuklarının bu süreçten etkilenmemesi için yaşamlarında bir değişiklik yapmama kararı aldı. Sırbistan'da bir pop yıldızı olan Emina Sandal, ülkesine dönmeyecek ve İstanbul'da ayrı bir eve yerleşecek.

Boşanma nedenleri maddiyat

Boşanma nedenlerinin Emina'nın aşırı pahalı harcamaları olduğu konuşulan çitin, evliliklerinde elde edilen mal varlığı da evlenme protokolüne göre pay edilecek. 2010 yılında 1.5 milyon dolara aldıkları Çubuklu Vadi Konakları'ndaki villalarında oturan çiftin Göcek'te 700 bin euro değerinde yazlık evleri ve 2 milyon euro değerinde yatları var.