Emilia Clarke, Game of Thrones'a veda etti

Güncellenme 19 Haziran 2018 11:14

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un final çekimleri bitti. Dizinin önemli başrol oyuncularından Deanerys Targaryen (Khaleesi) karakterine hayat veren oyuncu Emilia Clarke ise duygusal bir paylaşımla izleyicilerine veda etti

Instagram’dan paylaşım yaptı

Fantastik bir dizi olan ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un finali çekimleri sona erdi. Dev bütçeli dizinin ünlü karkterlerinden Deanerys Targanyen’i (Khaalesi) canlandıran Emilia Clarke, hislerini Instagram hesabı aracılıyla hayranlarıyla paylaştı.

Diziye veda etti

30 yaşında olan güzel oyuncu, dizide kendisinin yer aldığı tüm sahnelerin bittiğini belirterek "Neredeyse on yıldır beni evimden uzakta tutan diyara elveda demek için beni bir adaya doğru götüren bota atladım. Bu bir yolculuktu. Game of Thrones’a hayal dahi edemediğim bir hayatı yaşama imkanı sunduğu için ve bana asla özlemekten vazgeçmeyeceğim bir aile verdiği için teşekkür ederim" ifadeleri ile Game of Thrones'a veda etti.

Rol arkadaşından destek

İngiliz oyuncunun bu paylaşımı sonrasında dizinin ilk sezonunda Khal Drogo’yı canlandıran rol arkadaşı Jason Momoa "Seni seviyorum. Seninle gurur duyuyorum" yazarak eski rol arkadaşına destek verdi.

HBO’dan açıklama

Yapımcı firma HBO yaptığı açıklamada, dizinin sekinci yani filan sezonunun 2019 yılında altı bölüm olarak izleyiciyle buluşacağını duyurmuştu.