Emeklilere tek hesap sistemi geliyor

Emeklilikte kuruma göre zam sona mı eriyor? Tek hesap sistemi ile ortaya çıkan farkın kapatılması hedefleniyor.

Güncellenme 19 Kasım 2018 11:48

Türkiye’de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül yer alıyor. Buna göre en fazla aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu ise Eylül 2008 izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olma süresi uzadıkça, özellikçe asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

Emekli olacaklar, maaşları artacak

Şu an ise bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündeme geldi. Milyonlarca insanın beklediği düzenleme uygulamaya geçerse, halihazırda çalışanlar emekli olurken, alacakları maaşlar da yükselecek.

İki dönem arasındaki makas kapanacak

2000 yılı öncesi emekli olanlarda en düşük maaş SSK emekli aylığı bin 389 lira seviyesinde bulunurken, 000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaşı 860 lira seviyesinde. Getirilmesi düşünülen tek hesap sistemi ile bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

Emekliler bu kuruma göre zamma karşı

Öte yandan emekliler, kuruma göre farklı zam getirilmesine de tepkili. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.

Taban maaş emekliliği ne demek?

Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli. Taban maaş emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş demek. 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük aylığı bin 485 lira. Bu aylık 2000-2008 arası bin 165, 2008 sonrası için 936 lira. 9 bin gün prim ödeyen Bağ-Kur'lunun taban maaşı ise bin 330 lira.

Emeklilerden çağrı

Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği'nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: "Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur."