Emeklilere faizsiz kredi müjdesi!

Kamu bankaları emeklilere faizsiz veya düşük faizli kredi verebilecek.

Güncellenme 15 Ekim 2018 12:02

Kamu bankaları emeklilere faizsiz veya düşük faizli kredi verebilecek. Emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle geri ödeyebilecek.

Emeklilere kredinin yolu açılacak

Yapılacak düzenlemeyle, emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Bu konuda kamu bankaları devreye girecek ve emeklilere kredinin yolu açılacak. Emekli, maaşını kredi veren bankadan alacak. Kredinin üst limiti 45 bin lira olacak.

36 aya kadar taksitlerle maaştan düşülecek

Henüz yürürlükte olmayan ancak üzerinde konuşulan ve çalışmaları süren proje belli olduğunda, kamuoyuna açıklama yapılacak. Maaşlarında herhangi başka bir kesinti yoksa SGK 3 maaşa kadar avans verecek. Daha sonra bunu 36 aya kadar taksitlerle maaşından düşecek.