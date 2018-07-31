Emeklilere çifte bayram müjdesi!

SSK ve Bağ-Kur’lulara Kurban Bayramı öncesinde maaş ödemesi planlanıyor.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 11:43

SSK ve Bağ-Kur’lulara Kurban Bayramı öncesinde maaş ödemesi planlanıyor. Emekliler gelecek ayı rahat geçirecek. Bu ay zamlı maaşlarını alan emeklilere, Ağustosta da bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Bunun yanı sıra tüm emeklilere erken maaş ödemesi de gündeme geldi. Memur emeklilerine, 1-5 Ağustos’ta maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

İkramiyeler ne zaman verilecek?

Daha sonra tüm emekli hesaplarına biner lira bayram ikramiyesi yatırılacak. Ödeme tarihinin ise bu hafta açıklanacağı iddia edildi. Kurban Bayramı 21 Ağustos’ta başlıyor. Ayın 20’si ise bayramın arifesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemelerinin 17 Ağustos’ta yapılacağı belirtiliyor. İkramiyenin büyük ihtimalle ayın 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği ifade edildi.

Maaşlar 17’sinde ödenecek iddiası

Daha sonra ise tüm emeklilere maaş ödemesi başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun sebebi ise bazı emeklilerin maaş ödemelerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme söz konusu olursa emekliler ayın 17'sine kadar Ağustos maaşını cebine koyacak.

Maaşlar zamlı mı ödenecek?

Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken, ek ödeme zammıyla umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranının maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak.