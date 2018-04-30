Emeklilere 1000 TL ikramiye geliyor!

Başbakan Yıldırım, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bin lira ikramiye verileceğini duyurdu.

Güncellenme 30 Nisan 2018 19:18

Bugün saat 15.00'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı 18.00'de sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım, alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak

Bakanlar Kurulu olarak bazı önemli kararlar aldıklarını belirten Başbakan Yıldırım; esnaflara, sanayicilere ve çalışanlara yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma olduğunu, maliyede, gümrükte, sigortada işi olan vatandaşların rahat bir nefes alacağını, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılacağını, trafik ceza borçlarının da yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Başbakan Yıldırım, "İki, trafik cezaları yeniden, kara yolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabi belirli kuralları var, şartları var. Mesela belediyenin il özel idarelerinin atık su alacakları da buna dahil olacak. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş, sigorta primini, vergisini, trafik cezasını. Yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleşmemişse bir fırsat bir imkan getiriyoruz" dedi.

Stok affı geliyor

Piyasada çok beklenti haline gelen stok affı geleceğini de belirten Yıldırım, geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yaptıklarını, bunu mükelleflerin meşrulaştırmış olduklarını, stoklarında da olduğunu ama kayıtlarında gözükmediğini, kasa fazlalıkları, bunların da aynı şekilde beyan unsuruna göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan vereceklerini söyledi.

İş yeri açmak isteyen gençlere vergi kolaylığı geliyor

Başbakan Yıldırım, gençlere yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler olduğunu, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirdiklerini, ona şimdi bir ilave daha getireceklerini, bu 3 yıllık gelir vergisi desteğinin devam edeceğini, bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyeceklerini, bunu devletin ödeyeceğini belirtti.

65 aylığı 500 lira oluyor

Gençken iş yeri açmak isteyen vatandaşlara getirilen çok önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Yıldırım, "Yaşlılarımızla ilgili müjdemiz 65 yaş ve üzere kişilere 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyor" dedi.

Yaşlılık aylığından yararlanan 600 bin vatandaş olduğunu belirten Yıldırım, bunların 266 lira olan aylığının 500 liraya çıkardıklarını, iki katına yakın bir artış yaptıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerine af geliyor

Başbakan Yıldırım, üniversitede okuyan gençlere de müjdeli haberleri olduğunu, zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler olduğunu, bu öğrencilere bir kereliğine okullarına dönme imkanı verileceğini, terörle bağlantısı olanların bu haktan faydalanamayacaklarını belirtti.

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi geliyor

Başbakan Yıldırım, 12 milyon emekli aylığı alan vatandaş olduğunu, devletten maaş alanların her yıl Ramazan Bayram öncesi, Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceklerini, Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi de bin TL yardım yapılacağını söyledi.