Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak?

Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapan Başbakan Yıldırım, emeklilere bayramlarda ikramiye verileceğini müjdelemişti. Peki ikramiye ne zaman verilecek?

Güncellenme 02 Mayıs 2018 09:51

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklana Başbakan Binali Yıldırım, müjdeli haberleri peşi peşine sıralamıştı. Bunlardan biri de emeklileri dini bayramlar öncesi bin TL ikramiye verileceğine dair Meclis'e gönderilecek teklif. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak. Bu ikramiyeler ne zaman yatırılacak?

Bayram hediyesi

Emeklilerin daha fazlasına layık olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimlerin de dahil bundan istifade edeceğini, dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerindeki emekliye, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bir bayram hediyesi olacağını söylemişti.

Meclis’ten geçerse ikramiyeler bu yıl da verilecek

Başbakan Yıldırım ayrıca, bayram ikramiyesi tasarısını Meclis'e gönderdiklerini, geçmesi durumunda bu yıl her iki bayramda da ikramiye verileceğini belirtmişti.

Başbakan Yıldırım şunları söylemişti: "Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar. Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey."

65 aylığına zam

Bu kapsamda sosyal güvencesi olamayan ve geliri düşük olanlara verilecek 65 yaş aylığı da Temmuz ayında artırılacak. Yüzde 3.52'lik memur zammı tahminine göre, 3 aylık ödeme 825 liraya çıkacak. Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da temmuzda memur zammıyla artacak.

Emeklilere zam müjdesi

Aylık bin 85 lira olan ödeme, yüzde 3.52'lik zam tahminine göre bin 123 liraya ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine temmuzda ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

2018 Yılı Programı'nda, zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer yüzde 4.02'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş olan 4 bin 481 lira 26 kuruş ise 4 bin 661 lira 40 kuruşa yükselecek. Ayrıca temmuzda maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek