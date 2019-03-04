Emekli olamayanlar, yatırdığı primi geri alabiliyor

Çalışan vatandaşların, emeklilik şartlarını yerine getiremedikleri takdirde primlerini geri alabildikleri ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Mart 2019 11:07

Çalışan vatandaşın, emekli olmak amacıyla bir süre prim ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte, yaş ve çalışma yılı şartını da tamamlaması gerekiyor. Fakat bazı sigortalılar, emeklilik için gereken şartları yerine getiremiyor. Bu şartları yerine getirenler ise ölüne kadar maaş ve sağlık hizmetinden yararlanıyor. Bu süreç sonunda gerekli koşulları yerine getiremeyen vatandaşlar, ödedikleri tüm primleri toplu olarak geri alabiliyor.

Kimler primlerini geri alabiliyor

SGK’dan emekli olmak için; sigortalı bir işte çalışmak, kendisine ait bir iş yerinde çalışmamak gerekiyor. Vefat eden ailenin ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı bağlananlar ise emekli olamıyor.

Dilekçe yazılması gerekiyor

Ödenen primlerin geri alınması için SGK’ya dilekçe verilmesi gerekiyor. Dilekçeyi inceleyen SGK, en kısa sürede paranın geri ödenmesini sağlıyor.

Eski SGK’lılar; 2008 yılından önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primini alabilirken, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeme kapsamında bulunuyor. Bağ-Kurlulara ise ödedikleri tüm primler geri veriliyor.