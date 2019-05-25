Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu!

Aile Bakanı Selçuk, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta hesapta olacağını duyurdu.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 12:41

Hükümet, bayram öncesi emeklilere müjdeli haberi verdi. Buna göre; emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi, 31 Mayıs'ta hesapta olacak.

Ne kadar ikramiye ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar lira ikramiye ödeneceğini açıkladı.

Maaşlar ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı ve memur emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

"Hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum"

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.