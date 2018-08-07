Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Hükümetin her bayram emekliler için ödeyeceği ikramiyenin Kurban Bayramı öncesinde ne zaman yatacağı tarih belli oldu.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 14:59

Hükümet geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde almış olduğu kararla milyonlarca emekliye her bayram bin TL değerinde ikramiye verileceğini duyurmuştu. Yasanın hızlı bir şekilde onaylanması sonrasında emekliler geçtiğimi bayram ilk ikramiyelerini almıştı.

Ramazan Bayramı’nda da yatmıştı

Kurban Bayramı ise Ağustos’un 21’ine denk geliyor. 18-19 Ağustos'unda hafta sonuna denk gelmesinden dolayı emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaba yatacağı belirtildi.

Bakanlıktan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri hayırlı, uğurlu olsun. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir.

Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.