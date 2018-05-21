Elon Musk’un son bombası!

Elon Musk’un Tesla’nın yeni modelini Twitter hesabından yayınladı.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 22:27

35 bin dolara satışa sunulan Tesla’nın Model 3’ü daha güçlü bir performansa sahip yeni modeli geliyor. Daha hızlı ve daha fazla güce sahip yeni Model 3’ün özelliklerini Elon Musk, Twitter hesabından paylaştığı tweetler ile duyurdu. Bu model otomatik pilot özelliğine sahip olmamakla beraber etiket fiyatı ise 78 bin dolar olarak kullanıcıya sunulacak.

Geçen yıl hedef tutmadı

Geçen yıl Tesla tarafından piyasaya sunulan ancak üretim sürecinde bir çok sorunun yaşandığı sorunlar nedeniyle istediği noktaya gelemeyen Model 3, 35 bin dolarla satışa sunuldu ve ilk çeyreğinde 8.180 ön siparişte bulunan müşteriye teslim edildi.

BMW M3 ile aynı fiyatta

Tesla’nın yeni modeli BMW M3 ile ortalama aynı rakamda satışa sunulacak ancak yeni modelin öne geçen özelliği ise daha hızlı olmasıdır. Musk son modelliyle ileriye giderek koltuk döşemlerinde siyah beyaz seçme imkanı olacağı gibi kendi klasmanındaki tüm türleri pistte geçeceğini öne sürdü.

Musk şirketin hayatta kalabilmesi için haftalık ortalama 5 bin adet Model 3 üretebilme kapasitesine sahip olması gerektiğini ifade etti.