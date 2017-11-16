Elon Musk'tan elektrikli kamyon duyurusu

Tesla Motors'un CEO'su, elektrikli kamyonu Twitter'dan duyurdu.

Güncellenme 16 Kasım 2017 11:15

Tesla, Model 3’ün geciken siparişlerini yetiştirmek için mücadeleye devam ediyor. Ancak bu Elon Musk’ın yeni bir elektrikli aracını tanıtmasına engel teşkil etmedi. Perşembe günü ilk elektrikli kamyonunu tanıtacak olan Tesla’nın patronu Twitter aracılığıyla canlı yayın yapacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk, yeni elektrikli ve uzun mesafeli kamyonunu perşembe akşamı tanıtacağını açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu yeni araç zihninizi kafanızdan temizleyip alternatif bir boyuta uçuracak." gibi ilginç bir cümle kurdu. Tesla, elektrikli kamyonun tanıtımının birkaç hafta önce yapılmasını planlanıyordu.

Musk, Model 3’ün üretiminde aksaklıkların yaşanması, Porto Riko ve diğer kasırga bölgeleri için yapılan yardımlar nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtti. Tesla, yeni elektrikli kamyonunun tanıtımını kendi web sitesinde ve Youtube kanallarında canlı olarak yayınlayacak.