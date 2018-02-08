Elon Musk'ın o hareketi Rusları kızdırdı!

Falcon Heavy roketinin içinde Tesla marka bir otomobilin de bulunması tartışma yarattı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 16:18

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği Falcon Heavy roket ile Tesla marka bir aracında gönderilmesine Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'tan bir açıklama geldi.

Şirketin sözcüsü Igor Burenkov, Elon Musk'ın harika bir pazarlama numarası yaptığını iddia etti.

Burenkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asıl nokta bu işi yapan ve daha fazla yatırım çekmek isteyen özel şirketlerin olması. Uzaya gönderilen roket değersiz bir model değil. Taşıdığı yükü kaybettiği için ise kimse üzülmeyecek. Ama spesifik bir motorlu taşıt. Birşeylerin işletmeyi büyütmesi gerekiyor. Tesla'da işler iyi gitmiyor, bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı" ifadelerini kullandı.

SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy adlı roketin içine Tesla Roadster model üstü açık spor araba koyarak uzaya göndermişti.