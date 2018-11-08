Elon Musk görevinden istifa etti! Yerine o isim geldi

Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Musk'ın yerine Robyn Denholm getirildi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 17:22

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu ile yaptığı sözleşme gereği istifa etmek zorunda kalan Elon Musk’ın yerine gelen kişi şirketten yapılan resmi açıklama sonrası belli oldu.

Musk’tan açıklama

Yapılan açıklamaya göre Musk’ın yerine Yönetim Kuruluna Robyn Denholm getirildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu ile yaptığı sözleşme gereği istifa eden Musk, Denholm hakkında yaptığı açıklamada, "Robyn hem teknoloji hem de otomotiv endüstrisinde geniş tecrübesi olan biri ve son 4 yıldır yönetim kurulumuzda üye olarak bize önemli katkılarda bulundu" açıklamasında bulundu.

Denholm’dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Denholm da, “Bu şirkete ve misyonuma inanıyorum. Elon ve Tesla ekibinin sürdürülebilir kârlılık elde etmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

CEO’luktan istifa edecek mi?

Yönetim kurulu başkanlığını Denholm'a devretmek durumunda olan Musk, CEO'luk görevine devam edecek ama SEC, Musk’un CEO’luktan da istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Finans sektöründeydi

2014 yılından bu yana Tesla yönetim kurulunda bulunan Denholm, aynı zamanda Avustralyalı telekom şirketi Telstra'nın da 2017'den bu yana finans direktörlüğü görevini yürütüyordu.