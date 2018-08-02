Elon Musk, Google'a rakip mi oluyor?

90 yıllarda internetin popülerleşmesi ile birlikte bir takım girişimlerde kendini göstermeye başladı.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 14:03

Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Google 1998 yılında geliştirildi.

Elon Musk ise 1993 yılında Google tipi bir arama motoru geliştirme fikrini yazmayı başaran nadir girişimcilerden biri oldu. Bu girişim henüz Google ve rakibi Yahoo henüz ortada yokken ortaya atılmış proje olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iki dakikalık videonun Musk tarafından yeni bir arama motoru projesinin mi yolda olduğu sorularını akıllara getirdi.

Bir kaç gün önce yayınlanan video da Elon Musk, ona yöneltilen soruları yanıtlıyor. Röportajı yapan kişi önümüzdeki zamanlarda yeni bir arama motoru geliştirip geliştirmeyeceğini sorduğunda ise Musk’un cevabı, “Google’a benzer bir şeyi 20 yıl önce yapabilirdik,” oldu.

Üç bağımsı proje

Röportaj sırasında göze çarpan en önemli detay ise Musk’un şuanda birbirinden bağımsız üç projesinin olduğundan bahsetmiş olması oldu. İlk iki projenin Ultra kapasitörler ve güneş panelleri olduğunu açıklayan Musk, üçüncü proje hakkında üstü kapalı olarak ‘Google Thing’ yani Google türevi demekle yetindi.

Yenilikçi projelerle adından bahsettirmeyi seven Musk, sıradan bir arama motoru geliştirmesi beklenmiyor. Eğer bu iddialar doğruysa Musk’un önümüzdeki dönemlerde güçlü bir arama motoru ile çıkması sürpriz olmayacak.

Elon Musk’un yeni bir arama motoru projesi ile sektöre giriş yapması sektörü ciddi anlamda birbirine karıştıracak gibi görünüyor. Elon Musk’un Google türevi derken bahsettiği gerçekten bir arama motoru projesi mi bilinmiyor.