Elon Mask'tan büyük atak! Tarih verdi

Yaptığı çalışmalar ve inovatif fikirlerle gündemden düşmeyen Elon Musk, Mars’a gidiş için tarih verdi.

Güncellenme 12 Mart 2018 09:47

Spacex firmasının CEO’su olan Elon Musk, Mars uçuşu için hazırlıkların başladığını geminin inşasına başladığını ve önümüzdeki yıl test sürüşlerinin yapılacağını duyurdu.

2019’da testler başlıyor!

Mars’a yapılana yolculuk için test sürüşlerinin önümüzdeki yıl başlayacağını uzay aracı ve roket üretici Spacex firmasının kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk duyurdu.

En güçlü ticaret roketini fırlattı

Dünyanın en güçlü ticaret roketi olarak bilinen Falcon Heavy’i geçen ay uzaya başarı ile fırlattı. Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen etkinlikte SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk, konuşma yaptı.

İlk test sürüşleri yapılacak

Musk konuşması sırasında gelecekteki planlar hakkında bilgi verirken aynı zaman da "Mars'a gidecek ilk gezegenler arası gemiyi inşa ediyoruz. İlk başta kısa uçuşlar olacak. Testlerin gelecek senenin ilk yarısında başlamasını tahmin ediyoruz." Açıklamalarında da bulundu.

Açıklamaları sırasında Mars yolculuğu için tüm çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini tüm süreç başarılı şekilde sorunsuz ilerlerse önümüzdeki yıl deneme sürüşlerine geçileceğini ifade etti.

İlk yapılacak deneme sürüşlerinde içinde insan olmadan uzay gemisini test edeceklerini ve bu deneme sürüşlerinin iniş kalkış denemeleri ile başlayacağını ifade etti.

Uzay ihtiyaçlarına dikkat çekti

Elos Musk, yaptıkları bu çalışmanın diğer uzay ve roket firmaları ile devletlerin uzaya verdikleri önemin artması için ilham kaynağı olmasını umut ettiğini dile getirdi. Bu çalışmanın üzerine diğer uzay firmalarının da daha çok çalışarak projeleri daha çok geliştirmelerini istediklerini ifade etti. İnsanların Mars yolculuğu sırasında en çok neye ihtiyaç duyacaklarını sıralayan Musk, öncelikle temel yaşam gereksinimleri olmazsa olmazlar arasında olmakla beraber bununla birlikte, cam kubbe ve güç kaynağının da olması gerektiğini belirtti. Musk’un bu açıklamalarına bakılarak temel yaşam gereksinimlerine Mars’ta ulaşmak mümkün olmayacağından Mars’a gidecek yolcuların bu konu da ihtiyaçlarını temin ederek yola çıkmalarını gerektiğini vurguluyor.