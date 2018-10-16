Elinizi yıkarken bunlara dikkat edin!

Uzmanlar doğru el yıkamanın tekniklerini ve el yıkamanın önemini anlattı. Elinizi doğru yıkadığınızdan ne kadar eminsiniz?

Güncellenme 16 Ekim 2018 12:07

Her gün çevreyle sık sık temas etmesinden en çok kirlenen organdır. Başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere pek çok enfeksiyon etkenleri eller aracılığı ile bulaşır. Bu hastalıklara karşı korunmanın en önemli yolu elleri doğru ve düzenli olarak yıkamak. Ancak ne yazık ki zaman kısıtlaması ve ortam uygunsuzluğu nedeni ile elleri yıkarken bazı hatalar ortaya çıkabiliyor.

Zamanı kısa tutmayın

El yıkarken yapılan yapılan en büyük hatalardan birisi de yıkama süresini kısa tutmak. Yıkanması gereken zamandan kısa olarak yıkandığında eller yeterince temizlenmiyor ve hastalıklar yayılma gösteriyor. Bunun için ellerin her yerini en 15 saniye olacak şekilde kuvvetli olarak ovalayın.

Su ve sabunu az kullanmadan yeteri kadar kullanarak ellerinizi temizleyin. Sadece su ile yıkamak ne yazık ki elleri yeteri kadar temizlemiyor. Su ve sabunu birlikte kullanarak hijyeni tamamlamak gerekir. Katı sabun tercih etmeyin. Toplu yaşanılan yerler katı sabun kullanmak hijyeni sağlamaz aksine mikropların yayılmasına ortam sağlar. Bu nedenle toplu yaşanan yerlerde sıvı sabun kullanılması oldukça önemlidir. Havluyu ortak kullanmayın. Ellerin yeteri kadar temizlenmemesine bağlı olarak ortak kullanılan havlular aracılığı ile mikroplar yayılır. Bu nedenle enfeksiyonların yayılımı kolaylaşır.