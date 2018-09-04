Elif Şafak'tan Batı'ya küstah çağrı

The Guardian için bir yazı kaleme alan Elif Şafak, Avrupa’nın Türkiye’ye müdahale etmesi gerektiğini yazdı.

Güncellenme 04 Eylül 2018 12:43

Seçim dönemlerinde Kandil’den yönetilen HDP için oy çağrısı yapan yazar Elif Şafak, Avrupa’nın Türkiye’ye müdahale etmesi gerektiğini yazdı.



Ülkesi Türkiye'ye düşmanlık yaparak Avrupa'da prim yapmaya çalışanlardan Şafak, İngiltere'de yayın yapan The Guardian için kaleme aldığı yazıda da küstah ifadeler kullandı.

Elif Şafak, "Türkiye uzaklaşsa bile Batı, halkın direnmesine yardım etmeli" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Türkiye'deki Batı karşıtlığının yanlış olduğunu söyledi.

Şafak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı "ABD mallarına boykot ve döviz bozdurma" çağrılarını Batı'yı da protesto etmek için yol yaptığını ileri sürdü.