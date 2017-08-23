Eli bıçaklı şahıs yol ortasında kendine zarar verdi

Adana'da elinde bıçak olan bir kişi sokak ortasında kendine zarar vererek yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 22:19

Adana’da bir kişi, sokak ortasında elinde bıçakla kendine zarar vererek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Polis ekipleri 2 saatlik uğraş sonucunda şahsı ikna edip elinden bıçağı aldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2479 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle bir süredir sorunlar yaşayan ve bunalıma giren D.B. (29), ailesiyle tartıştıktan sonra eline aldığı ekmek bıçağıyla evinin içinde kendisine zarar vermeye başladı. Daha sonra yakınlarının polisi araması üzerine, mahalleye çıkan D.B. sokak ortasında kendisine zarar vermeye devam etti.

Öfkeli şahıs, mahallenin ortasından elinden bıçağı almak isteyen vatandaşlara saldırırken, kendisini ikna etmek isteyen polis ekiplerine de saldırdı. Olay yerine takviye olarak 8 polis ekibi sevk edildi. Polislerin 2 saat süren ikna çalışmasının sonunda elindeki bıçağı bırakan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, mahalle sakinlerinin polislerin arkasından elindeki bıçakla kendini kesmeye çalışan şahsı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

İHA