Eleştirilerden ders alan Facebook, bu kez aynı hataya düşmedi!

ABD'li teknoloji devi Facebook, ara seçimlere müdahale gerekçesi ile Rusça ve Fransızca yayın yapan hesapları kapattı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 22:06

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Facebook, ABD’de bugün gerçekleşen ara seçim öncesi Instagram hesaplarının da yer aldığı, 100’den fazla hesabı kapattı.

30 Facebook, 85 Instagram hesabı engellendi

Facebook daha önceki ABD seçimlerinde de şaibe olduğu gerekçesi ile suçlanmıştı. Bu kapsamda ara seçimlerde de yabancı kurumların müdahale etmesine karşı 30 Facebook ve 85 Instagram hesabını engelledi.

Fransızca ve Rusça yayın yapan hesaplar

Facebook, Fransızca ve Rusça dillerindeki bazı hesapları; benzer davranışlar sergilediği gerekçesi ile engellendiğini, 85 Instagram hesabının da kapatıldığını açıkladı.

İstihbarattan uyarı

Dev teknoloji kuruluşu duyuruyu, ABD yasa yapıcıları ve istihbarat servislerinin uyarısı sonrasında yapıldı.

Facebook’tan açıklama

Facebook’un siber güvenlikten sorumlu yöneticisi Nathaniel Gleicher, kişisel bloğunda konuya dair bir açıklama yaptı.

Seçimden bir gün önce bu açıklamayı yapan Gleicher, insanların şirketin eylemlerinden ve bildiği gerçeklerden haberdar olmalarını istediklerini söyledi.

Son zamanlarda sahte hesaplar sık sık kapatılıyor

ABD’de ara seçimlere yönelik olası bir yabancı kaynaklı müdahaleye karşı, son zamanlarda güvenlik önlemlerini iyice arttıran Facebook, birlikte hareket ettiği ve siyasi faaliyetlerde bulunduğu belirlenen sahte hesapları ara ara kapatıyor.

Trump’ın kazanması ile Facebook sıkça eleştirilmişti

Facebook, ABD’de 2016’da yapılan ve Donald Trump’ın zaferle çıktığı seçimlerden sonra çok fazla eleştiriye maruz kalmıştı. Dev teknoloji firması seçimler sonrası ağır ithamlarla eleştirilmişti.