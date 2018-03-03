Elektrikli Jaguar, bir gecede tükendi!

"Tesla katili" olarak bilinen Jaguar'ın elektrikli modeli SUV, Türkiye'de yalnızca bir gecede 30 adet sipariş aldı.

Güncellenme 03 Mart 2018 13:26

Jaguar tarafından üretilen ve "Tesla katili" adıyla anılan SUV modeli Türkiye'de sadece bir gecede 30 tane ön sipariş aldı.

Türkiye'ye ayrılan kontenjanın tamamı satıldı

Temmuz ayında satışaca çıkacak olan Jaguar, I-Pace modelini 2 bin Euro ön siparişe açtı. Jaguar Türkiye Genel Müdürü Simay Alsan, Türkiye'ye ayrılan kontenjanın hemen hemen hepsinin satıldığını, I-Pace için belirlenen fiyatın 88 bin Euro (410 bin TL) seviyesinde olduğunu, en üst donanım paketinin fiyatının ise 100 bin Euro olduğunu ifade etti.

Ön sipariş verenlere hızlı şarj hediye

Yeni model hakkında bilgiler veren Simay Alsan, jaguarın yeni modeli I-Pace'in menzili, performansı, iç hacmi ve tasarımıyla Türk kullanıcılarının bütün beklentilerini karşılayacak bir elektrikli araç olduğunu, şarj altyapısı için kendi tesislerinde ciddi bir yatırım yaptıklarını, ön siparişte bulunanlara ise home charger yeni ev için hızlı şarj hediye edeceklerini aktardı.

I-Pace, 2016'da tanıtılmış

I-Pace’nin konseptini 2016 yılında tanıttıklarını hatırlatan Jaguar Tasarım Direktörü Ian Callum, bu anı yaşamak için geri saydıklarını, tamamen elektrikli I-Pace'in şirket için öncü bir otomobil olduğunu, bu modelin sektörde devrim yaratmayı vaat ettiğini ifade etti.

Yüzde 80 şarj düzeyine 45 dakikada ulaşıyor

I-Pace, yüzde 80 şarj düzeyine 45 dakikada ulaşarak hızlı bir şarj özelliği sunuyor. 500 km’ye yakın menzile sahip olan model, zorlu zemin koşullarında ve -40°C’den 40°C’ye kadar çetin iklim şartlarında da test edildi. Test için 1,5 milyon milin üzerinde yol katedildi. Ayrıca, 200’den daha fazla prototip üzerinde 11 bin saatlik donanım simülasyonu yapıldı. Tüm bu çalışmalardan sonra dünya standartlarında olan ve yüzde yüz elektrikle çalışan SUV modeli ortaya çıktı.