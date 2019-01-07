Elektrik akımına kapıldı, matematik dahisi oldu

Şanlıurfa’da hamal olarak çalışan bir genç 38 bin voltluk elektrik akımına kapıldıktan sonra matematik dahisi oldu.

Güncellenme 07 Ocak 2019 17:28

Şanlıurfa’da inanılmaz bir olay yaşandı. Hamallık yaparak geçimini sağlayan ve çalışırken elektrik çarpan bir anda matematik dâhisi oldu. Olay sonrası kendisini üç sene boyunca matematiğe veren Abdüsselam Çiçekçi, “dünyayı altüst edecek bir projem var” sözleriyle ortaya çıktı. Çiçekçi’nin ortaya attığı matematik teorisini üniversite hocaları da onayladı.

Hamal olarak çalışıyordu

Şanlıurfa Eyyübiye’de hayatını sürdüren 19 yaşındaki Abdüsselam Çiçekçi, babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalışıyordu. Çalışma sırasında yüksek voltajlı elektrik akımına kapılarak yaralanan Çiçekçi, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta tedavi gören genç, bu olay sonrası hayatının tamamen değiştiğini, sözel öğrencisi olmasına rağmen daha önce hiç ilgilenmediği matematikle ilgilenmeye başladığını ileri sürdü.

2016’da akıma kapılmış

Yaşadığı olay sonrası matematik üzerine çalışmalar yapan Çiçekçi, orta öğretim mezunu olduğunu, haftanın her günü 17 saat babasının iş yerinde çalıştığını, 12 Eylül 2016 günü 38 bin volt elektrik akımına kapıldığını anlattı.

Teorisinin sağlamasını da yapmışlar

Çiçekçi, bu olay sonrası tamamen matematiği yöneldiğini, hamallığa devam ederken matematik teorileri üzerinde çalışmaya devam ettiğini, 3 sene boyunca yaptığı çalışmalardan sonra büyük bir matematik teorisi bulduğunu, ispatını da matematik uzmanlarıyla birlikte yaptıklarını, noterde de tasdik ettiklerini söyledi.

38 bin voltluk akıma kapılmış

Daha sonraki yıllarda Gaziantep’e gittiğini anlatan Çiçekçi, oradaki profesörlerle konuştuğunu, bu teorinin daha önce bulunup bulunmadığını soruşturduğunu, ilk kez kendisi tarafından bulunduğunu tasdik ettiğini, akıma kapıldıktan sonra kafasının çalışmaya başladığını, 38 bin voltluk akıma kapıldıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini, bu olay sonrası kendisini matematiğe verdiğini, kendisine sahip çıkılmasını istediğini belirtti.

“Dünyayı alt üst edecek bir projem var”

Dünyanı alt üst edecek bir projesinin olduğunu iddia eden Çiçekçi, projesini kendisinden başka bir insanın bilmediğini, bu projeyi gerçekleştirmek için devletten yardım talep ettiğini söyledi.

Abdüsselam Çiçekçi'nin elektrik çarptığı zaman güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de var.