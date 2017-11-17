Elçin Sangu'dan ihanet açıklaması

Güzel oyuncu, sevgilisinin samimi bir şekilde görüntülendiği kadının asistanlarının olduğunu söyledi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 10:28

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu'nun 5 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken genç bir kadınla samimi bir şekilde eğlenirken objektiflere yansımıştı. Çıkan haberlerin ardından Sangu'nun Türkiye'ye dönünce ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

"Asistanımız Beril"

'İhanet' iddiaları karşısında ilk kez konuşan Sangu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına, 'Yurt dışından gelir gelmez asistanımız Beril’in gizemli kadın Beril olduğunu öğrendim. Sizi tanıştırayım elim ayağım süper asistan Beril' mesajını yazdı.

Olumsuz eleştirilerin önüne geçmek isteyen Sangu, fotoğrafı yoruma kapadı.