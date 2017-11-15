Elçin Sangu aldatıldı mı?

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in iş arkadaşı ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 13:14

Mutluluk Zamanı filminde Elçin Sangu'nun ateşli sahnelerini izlemeye katlanmayan Yunus Özdiken "Amerika'da, İsviçre'de büyümedik. Sahneleri izlememe hakkım da olsun." demişti. Özdiken'in iş arkadaşı ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.

Yunus Özdiken ile iş arkadaşının samimi görüntülerin çıkması ortalığı karıştıdı. Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre fotoğraflar Mutluluk Zamanı filminin after partisinde çekildi. İkili bu görüntüleri verirken, Elçin Sangu'nun da partide olduğu iddia edildi.

Elçin Sangu'nun sevgilisinin görüntülerini Barış Arduç hayranlarının yaydığı da iddialar arasında yer aldı. Hayranların bu görüntüleri yaymasının nedeni de Barış Arduç ile Elçin Sangu'nun çok yakıştırılması olduğu söylendi.

Haber çıkar çıkmaz Yunus Özdiken'den yalanlama geldi. Özdiken, "Beril Varol, Elçin ile benim asistanım. Böyle haberlerin çıkması saçmalık" dedi.