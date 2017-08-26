Elazığ'da Urartular dönemine ait kale kalıntıları bulundu

Elazığ'ın Hazar Gölü ve kayak merkezi ile ön plana çıkan turizm ilçesi Sivrice'de Urartular dönemine ait yaklaşık 3 bin yıllık kale kalıntıları bulundu.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 15:28

Sivrice Belediyesinin imar çalışması için Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne başvurmasının ardından başlayan çalışmalar kapsamında Hazar Gölü'nün kıyısında Karacalı Mahallesi mevkisinde yaklaşık 3 bin yıllık kale kalıntıları olduğu tespit edildi. Tespitin ardından Elazığ Müze Müdürlüğü sorumluluğunda kalenin ortaya çıkarılması için 16 günlük kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada kısa sürede sur duvarları, su küngleri, kaya mezarları, toprak kaplar ve gözetleme kulesi kalıntılarına ulaşıldı.

Kazılarda ilk günler olmasına rağmen çok önemli bulgulara ulaştıklarını belirten Müze Müdürlüğü Arkeologlarından Ergül Demir, yaklaşık 2500-3000 yıllara ait bir yerleşim yerinde çalışma yaptıklarını ve kaleye ait dış duvar surların açığa çıktığını söyledi.

Kazılarda pişmiş topraktan yapılmış kap ve kacakların bulunduğunu vurgulayan Demir, "Şuan bir buçuk metre derinliğe indik. Tahminen 2500-3000 yıllık yerleşim yeri olduğunu düşündüğümüz bir alanda çalışıyoruz. Kalenin güney yamacında o dönemin su ihtiyacını karşılamak için döşenmiş olan küngler açığa çıkartıldı. Sivrici bölge olarak önemli bir turizm bölgesi. Buna artı bir değer olarak da kalenin eklenmesiyle bölge turizmi daha çok canlanacak. Bölgemize faydası olacak. Kazı 16 gün sürecek. Çalışmalar iyi gidiyor ve istediğimiz sonuçları erken almaya başladık. Dönem için bölgenin stratejik konumunu yansıtan bir yerde. Alanı tüm bölgeye hakim. Depremlerden dolayı bayağı bir yıpranmış. Kazı yapılan alan kalenin kuzey etekleridir. Etekte yapılan kazılarda kalenin dış surları açığa çıkartılmış. Kaleye ait burç yapısı gün yüzüne çıkartıldı. Kale işçilik ve kullanılan malzeme bakımından gelişmiş. Yapılan aletler kaliteli. Demir ve Orta Çağ dönemini yansıtan seramik bulgulara ulaşıldı. İlerleyen dönemlerde daha somut verilere ulaşılacağına inanıyoruz" dedi.

"Çok güzel eserler ortaya çıkacaktır"

Çok kısa sürede kalenin en önemli özelliklerinden bir tanesi olan gözetleme kulesini ortaya çıkardıklarını aktaran Sanat Tarihi Uzmanı Abdulmutalip Keskin ise, "Yapıyı ilk günde çıkardık. İlk günde en önemli yapılardan bir tanesi olan burcu bulduk. Onu takip ettik ve sur duvarlarına ulaştık. Fazla da tahrip olunmamış. Sondaj kazısı olduğu için belirli yerlerde yapıyoruz. Kazı devam ederse çok güzel eserler ortaya çıkacaktır. Yapılan bir evde ev yapımı esnasında su küngleri çıkıyor. Büyük olasılıkla kaleye yüksek olan koddan buraya su taşınmıştır. Buradan da kalenin içerisindeki yapılara dağıtılmıştır. O küngleri bulduk ve sağlam. Onlar çok önemli ve Urartu dönemine ait olduğu düşünülüyor. Tarlayı kazarken küpler çıkıyor. Birisinde kül buluntularına rastlanıyor. O dönemde yakılan insanların küplerin içerisine bırakılarak korunduğu bilinmektedir. Burası daha yeni keşfedildi. Kazıların başlamasıyla birlikte burada eserlerin olduğunu göreceğiz. Çok güzel çalışma ve bu bölgenin turizm açısında gelişmesi içinde çok büyük öneme sahiptir" diye konuştu.

"Bu bizim için heyecan oldu"

Müze Müdürlüğünün yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak da, "Bu çalışma sonucu tarih çıkacak. Aynı zamanda da batık şehirle de bağlantısı olup olmadığı ileriki çalışmalarda çıkacak. Bu bizim için heyecan oldu. Sivrice, turizm denince akla gelen bir yer. Bu kazı ile inşallah ilçenin turizm potansiyeli daha artmış olacak" ifadelerine yer verdi.