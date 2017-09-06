Elazığ'da FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

Elazığ'da terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 06 Eylül 2017 10:32

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aralarında halen görevde olan, açığa alınan ve kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmiş memurların da bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ekiplerce 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.