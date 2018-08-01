El Nusra, DEAŞ'lıları kurşuna dizdi

Heyeti Tahriri Şam örgütü, sekiz DEAŞ'lı teröristi kurşuna dizdi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 14:04

El Nusra'nın kolu olan Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), bir süre önce sağ yakaladığı terör örgütü DEAŞ’ın sekiz yöneticisini kurşuna dizdi. DEAŞ’lı teröristlerin HTŞ’li bazı isimlere daha önce suikast düzenlediği ve bazı saldırılarda bulunduğu gerekçesi ile öldürüldüğü öğrenildi.

Suriye’de İdlib bölgesinde etkin olan HTŞ, İdlib'in Sarkip kasabasında yakaladığı 8 DEAŞ'lı terörist kırsal bir alanda mezarlık içinde yan yana dizip kurşuna dizerek öldürdü.

Öldürülen sekiz kişinin DEAŞ’ın Suriye’deki yönetici kadrosundan olduğu ve öldürülenler arasında bulunan Ebu Eyhem el Humusi isimli şahsın örgütün Humus, Hama ve Kuzey Suriye yöneticisi olduğu belirtildi.

DEAŞ da geçen ay HTŞ üyesi 3 militanı aynı yerde boğazlarını keserek öldürmüştü.