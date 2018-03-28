El-Kaide'nin üst yöneticileri öldürüldü mü?

ABD Afrika Komutanlığı, Musa Ebu Davud dahil iki El-Kaide mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Güncellenme 28 Mart 2018 22:08

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Libya'da düzenlediği bir hava saldırısında Mağrip El Kaidesi (AQIM) üst düzey elebaşlarından Musa Ebu Davud dahil iki El-Kaide mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM açıklama yaptı

AFRICOM yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırının 24 Mart'ta Libya'nın güney batısında yer alan Ubari bölgesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ölümü teyit edildi

Saldırıya ilişkin operasyon raporu ve hasar tespiti tamamlandığı belirtilen açıklamada, Komutanlık Davud'un ölümünü teyit edildiği belirtildi.

Ebu Davut hakkında bilgi verildi

Açıklamada, saldırıda herhangi bir sivil kaybının olmadığı, Ebu Davud'a ilişkin El Kaide için militan toplama, lojistik destek, fon ve silah sağlama işlerinde destek olduğu bilgisine yer verildi.