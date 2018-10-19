El-Cezire'den flaş Cemal Kaşıkçı iddiası

El-Cezire, Cemal Kaşıkçı'nın infaz timi tarafından herhangi bir sorguya tabi tutulmadan doğrudan öldürüldüğünü iddia etti.

Güncellenme 19 Ekim 2018 16:18

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ses kayıtlarından ve aramalardaki bulunan delillere göre Kaşıkçı, girer girmez birkaç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldü.

Sorgulamadan öldürdüler

Türk güvenlik güçlerinin verdiği bilgileri kaynak gösteren El-Cezire’nin iddiasına göre, içeriye girdikten sonra Suudi infaz timi, gazetecinin üzerine atladı ve Kaşıkçı'yı zorla üst kata taşıdılar. Kaşıkçı'yı doğrudan Konsolos Uteybi'nin odasına götüren infaz timi burada Kaşıkçı'ya herhangi bir sorgu uygulamadan doğrudan öldürdü.

“Suudi otopsi uzmanı cesedi parçaladı”

Öldürüldüğü odada her şeyin hazır olduğunu iddia eden El-Cezire, "Türk yetkililer Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğünü biliyoruz dedi. Suudi otopsi uzmanı cesedi parçaladı" dedi. El-Cezire'nin haberinde geçen ve Türk kaynağa dayandırılan ifadeler şöyle:

"Adli tıp uzmanı cerrah Salah Tabiki Kaşıkçı'nın cesedini 15 dakikada parçaladı. Konsolosluk binasına giren Türk yetkililere girmeden önce cinayet anına ilişkin ses kaydı dinletildi. Türk ekipleri arama ve araştırmalarını buna göre yaptılar."