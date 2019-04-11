El Beşir'e en yakınındaki isim darbe yaptı!

Sudan Savunma Bakanı, ülkenin Devlet Başkanı El Beşir'in tutuklandığını duyurdu.

Güncellenme 11 Nisan 2019 15:23

Sudan'da ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Sudan Savunma Bakanı Awad Muhammed Ahmed Ibn Auf, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in tutuklandığını, güvenli bir yerde tutulduğunu duyurdu.

OHAL ilan edildi

Ülkeyi kurulacak askeri konseyin yöneteceğini, 3 ay boyunca ülkede olağanüstü hal ilan edileceğini, anayasanın askıya alındığını, seçimin geçiş dönemi sonrası yapılacağını belirtti.

“Bütün hükümet yetkililerini hapse attık"

Darbeden sonra ülkenin başına geçen Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik. Bütün hükümet yetkililerini hapse attık" dedi.

Sudan genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.