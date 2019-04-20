Ekrem İmamoğlu’nun tartışmalı talimatına ‘durdurma’ kararı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun belediyedeki verileri kopyalama talimatına mahkemeden durdurma kararı geldi.

Güncellenme 20 Nisan 2019 10:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki müfettiş ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, belediye ve bağlı kuruluşların tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi. İmamoğlu'na karşı hamle, AK Parti'nin İstanbul İl Genel Meclisi üyelerinden geldi. Üyelerin başvurusu sonucu İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İBB verilerinin kopyalanması kararını durdurdu.

Mahkemenin ara kararında şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu işlemle yapılmak istenen 'Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama' işinin hangi sebepten kaynaklandığının açıklanmasının, elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve şüphe duyuluyorsa silinen kayıtların bilgisayar ortamına geri getirilmesi işlemi dışında ayrıca elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının, dava konusu işlemle ilgili büyükşehir belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunup bulunulmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”