Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç çağrı! Gösterdiği kare olay oldu

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafını göstererek çağrıda bulundu.

Güncellenme 03 Nisan 2019 14:15

İstanbul’da oylar yeniden sayılırken CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısına geçti. Anıtkabir defterine İBB başkanı olarak imza atması eleştirilen İmamoğlu, basın toplantısının finalinde şov yaptı. İmamoğlu açıklamalarını 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' diyerek tamamladı.

Basın toplantısında öne çıkan ise Ekrem İmamoğlu'nun 25 yıl önceye dair gösterdiği bir fotoğraf oldu.

Ekrem İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu şehir adına sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Bu fotoğrafı gösterdikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Nereye geldik biz ya? Hangi dönemde yaşıyoruz? Bu fotoğraf 25 yıl önce, 25 yıl sonra kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu? Gelin elimizi ayağa kaldırın. Biz de bu cennet vatanın ve İstanbul'un belediye başkanlığını en güzel şekilde yapalım. Çağrım budur, adalet istiyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-"Başka kavramlar sürecin içine dahil edilmeye çalışıldı. Biz bu şehrin yönetimine talibiz dedik. Israrla mesele başka boyuta evrilmek istendi.

"YSK'yı göreve davet ediyorum"

-Çok net ifade edeyim, biz adalet istiyoruz. Biz 16 milyon insanın vicdanının, oylarıyla beraber YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan seçilmiş olduğumun sonucuyla beraber mazbatamı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum.

-Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir, en güvenilir ülkedir diyen hükümet adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açıklama yapan beyanatları tek tek sıralayabilirim. Ne oldu da bir anda bu seçim Türkiye'nin en şaibeli seçimidir diyebilecek noktaya gelindi. İBB seçiminde parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, yöneticiler birbirini suçluyor olabilir.

-Bu hesaplaşmayı bizim üzerimizden yapmaya çalışıyorlar. İstanbul halkını bu sürece dahil etmeye çalışıyorlar. İşin içine terör örgütlerini katıp vesaire vesaire yapabilirler. Yapmasınlar. Kendi iç hesaplaşmalarına bu ülkenin yerel seçimini 16 milyonluk İstanbul'u dahil etmesinler.

-Dünya bizi takip ediyor. 3-5 kiş sanki elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak iç hesaplaşmaları üzerinden Türkiye'nin itibarını zedelemesinler."

"Bir an önce yetkimizi verin"

-Toplumun huzurunu yetkililer anlasın gereğini yapsınlar. Bir an önce yetkimizi verin süreç hassastır. Bu sürecin en sağlıklı şekilde bitmesi elzemdir.

Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum, tecrübelerine dayanarak bu sürece dair katkı vermeye davet ediyorum. Bahçeli'nin katkı sunmasını özellikle istirham ediyorum.