Ekrem İmamoğlu'ndan iddialı seçim çıkışı!

Ekrem İmamoğlu, "Beyoğlu dahil 10 ilçeyi kazanabiliriz" iddiasında bulundu.

Güncellenme 28 Mart 2019 15:29

31 Mart yerel seçimlerinin kritik olduğu İstanbul’da CHP-İyi Parti ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu, "Beyoğlu dahil 10 ilçeyi kazanabiliriz" iddiasında bulundu.

Ciddi anketler yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, CHP’nin kazanacağı ilçelerin sayısının (Mevcut 14 ilçenin dışında) 10’u bulabileceğini söyleyerek bu ilçelerin isimlerini heyecanı kırmamak adına vermek istemediğini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Beyoğlu iddialı olduğumuz ilçelerden birisi. Farkın çok göründüğü ama değişime gebe olan başka ilçeler de var” sözleriyle yanıt verdi.