Ekrem İmamoğlu, tartışma konusu olan Kıbrıs rölyefi hakkında konuştu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği rölyef hakkında konuştu.

Güncellenme 09 Ocak 2019 17:47

Bugün Muharrem İnce ile görüşen CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Bağcılar’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada şoförler odasını ve esnafı gezen İmamoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti. Bağcılar Meydanı’ndaki AK Parti standını da ziyaret eden İmamoğlu, ikram edilen çayı içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği rölyefi anlattı

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini ve burada çok net bir eser olduğunu belirterek, “Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'taki mücadeleyi ve de rahmetli Rauf Denktaş'ı, 1974'teki harekatı, rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın katkılarını anlatan olağanüstü 700 metrekarelik bir anıttan bahsediyoruz. Bu anıtta Denktaş ailesinin Kıbrıs'taki gaziler derneğinin bir arada oturup, karar verdiği bir eser” dedi.

“Heykel değil, rölyef”

Bir sanat eserinin vücut bulduğunu ifade eden İmamoğlu, burada da bahsedilenin bir heykel olmadığını, 1960'ta Türkiye'nin Kıbrıs'a girme hakkını elde ettiği sözleşme anının resmedildiğini, rölyef biçiminde resmedildiğini, o rölyefte Makaryos'un kaygılı bir duruşu, güçlü bir Rauf Denktaş duruşu resmedildiğini, doktor Fazıl Küçük'ün imza anının resmedildiğini, bir rölyefi heykel diye tanımlamanın yanlış olduğunu, Denktaş ailesinin de Kıbrıs mücadelesini verenlerin üzüleceğini, cumhurbaşkanına yanlış bilgi verildiğini düşündüğünü söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oraya davet edeceğim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine davet edeceğini belirten İmamoğlu, gelmesi durumunda o anıtı görmesini talep edeceğini, yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğini, gördüğünde onun da hiç bir şey olmadığını anlayacağını, kendisine yanlış bilgi ulaştığını, kendisinin Türkiye'deki ilk Kıbrıs anıtını yapmış belediye başkanı olduğunu, buna herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.