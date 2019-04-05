Ekrem İmamoğlu sayımlardaki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu; İstanbul'un 17 ilçesinden sayımların bittiğini, aradaki farkın ise 18 bin 742'ye düştüğünü söyledi.

Güncellenme 05 Nisan 2019 09:24

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 17 ilçede sayımların sona erdiğini ve aradaki farkın 18 bin 742 olduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlarına göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "17 ilçede sayım bitti, şu anki fark 18 bin 742" diye konuştu.

Kime, ne kadar oy yazıldı?

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu yaptığı açıklamada toplam 119 bin 652 geçersiz oy sayıldığını ifade edip "Sayılan oylardan 785 oy bize 2184 oy rakibimize eklendi" diye konuştu.

Oy sayımı ne zaman bitecek?

İmamoğlu "Sayım işleminin bu hafta bitmesi gerekiyor. Sayım bitiminde aradaki fark 18 ila 20 bin arasında bir banda oturacak" şeklinde konuştu..

Aradaki fark ne kadar?

17 ilçede geçersiz oyların tamamının sayımı bitti. Fark 18 bin 742. Dün itibarıyla duyurdum, süreç değişime uğradığı anda kendi hesabımdan duyuru yapacağım. YSK'dan da bu dediğim farkı görebilirsiniz. 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Geçersiz oyların 5'te ikisi sayıldı. Şu anda yaklaşık 198 bin oy daha var sayılmayan. Gece saat iki gibi bana Tuzla oyu geldi. 60 oy aleyhimize fark çıkmış, Üsküdar'da da lehimize çıkmış. Sayım bittiğinde aradaki fark 18 ila 20 bin arasında bir banda oturacak.

Neden nöbet tutuyorlar?

Oy sayım memurları sayıyor. Bizim de gözlemci arkadaşlarımız var. İnsanların kaygıları var, niye nöbet tutuyoruz? Bugün konuşulması gereken, 2019'dayız. Bu aslında köydeki muhtarlık hikayelerinden başlar. Attığınız oylar sayılacak, bu sandıkta başlar. Bütün seçimleri sıkıntıya sokuyorsunuz. Süreci siz hazırladınız, güvenlik tedbirlerini siz aldınız. Dünyanın en güvenilir seçim sistemine sahibiz dediniz. AK Parti yetkilileri de açıkladı. Şimdi şaibe diyorlar. 2014'te seçmen sayısı daha az, geçersiz oylar ise 420 bin civarında.

Şaibe iddiaları hakkında ne dedi?

Çok şaibeli seçim deyip herkesi zan altında bırakıyorlar. Siz işin içindesiniz. 25 ilçede siz seçimi kazanıyorsunuz şaibe dediğiniz seçimde. Siz o akşam saat 10'da kendinizi 3 bin oyla kazanmış ilan ettiniz. Şimdi 20 bin nerede, diyorsunuz hakkımız nerede? Söyledikleri birbirini tutmuyor.

“Ben hiçbir şeyden korkmam”

('Seçimi kazandınız mı?' sorusuna) Gayet tabii. Şu an her şey ortada. Nereye gidiyoruz o zaman bütün ülkedeki seçimleri açalım sayalım. Ben kaybedene kadar sayalım. Üzerindeki mühür eskisin Ekrem İmamoğlu'nun oyları düşsün. Birincisi artık seçim yok dediler. Biz seçimden kurtulamıyoruz. Kaybettik o zaman bir daha mı seçim? Kazanana kadar seçim mi mesela. Ben hiçbir şeyden korkmam.

“Eyüpsultan bana açılmadı”

(Eyüp Sultan ziyareti) Dedim ki "Camiye girmeyeyim, Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yer daha gizli, orada ibadetimizi yapalım" Açılmadı biliyor musunuz? Herkese açılır, ben biliyorum. Ben de kıldım orada. Açılmadı, izin verilmedi. Sonra yandaki bir başka küçük türbe var, orada ettim. Ben Eyüp Sultan'a gidişimi basına duyurmadım. Orada bir kadın adayımız vardı. Çok, çok üzülmüştüm. Dedim "Hem seni ziyaret edeceğim, hem de Eyüp Sultan'ı ziyaret edeceğim" Böyle şeyleri yaşadıkça çok üzülüyorum. Bu memleket bizim.