Ekrem İmamoğlu, metrobüste oturamayan vatandaşla buluştu
Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango'dan ikramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım" diyen vatandaşla buluştu.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango'dan ikramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım" diyen vatandaşla bir araya geldi.
İmamoğlu o vatandaşın hayalini gerçekleştirdi
Beş yıldır metrobüste oturamadığını, en son oturduğunda da bir amcanın yer istediğini bu nedenle oturamadığını belirten vatandaşla yolculuk yapan İmamoğlu, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
“Sorunlara konuşarak ve anlaşarak çare bulacağız”
Vatandaş Bahattin Çağış’ın hemşehrisi olduğunu belirten İmamoğlu, yılın ilk gününe Çağış ile başladıklarını, tatil olduğu için metrobüste oturabildiklerini, sohbet edip dertleşebildiklerini, ulaşım başta olmak üzere İstanbul’un tüm sorunlarını konuşarak ve anlayarak çare bulacaklarını söyledi.
Daha önce de tepkisiz kalmamıştı
Vatandaşın isyanını gören İmamoğlu, daha önce sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Biraz daha sabır sevgili hemşehrim... 93 gün kaldı" ifadelerini kullanmıştı.