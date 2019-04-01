Ekrem İmamoğlu, İstanbul başkanlığını açıkladı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın son verileri açıklaması sonrası başkanlığını açıkladı.

Güncellenme 01 Nisan 2019 10:26

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, sabah yeniden bir açıklama yaptı. İmamoğlu İstanbul'u kazandığını yeniledi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu sabah yeniden bir açıklama yaptı. İmamoğlu İstanbul'u kazandığını yenilerken şu ifadeleri kullandı:

"Sisteme girilmeyen sandık sayısı 82 YSK verilene göre yüzde 99. 74 sisteme girilen oy oranı. Oy farkımız 27 bin 806. Kalan seçmen sayısındaki rakam 24 bin.

Yani YSK verilerine göre bu işin matematiği bitmiştir. Bence YSK verilerinin bütün ajansalar paylaşabilir. Günün sonunda kararı verecek olan kurum sayılarını paylaşıyoruz. Sonucu bildirecek olan YSK bu bizim beyanımız değil YSK’nın verileri. Bazı ajanlar paylaşmış sonra kaldırmışlar.

Şimdi geçersiz oy üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. 290 bin geçersiz oy geçersiz oy var deniliyor bir şey amaçlanıyor. Bu dipsiz kuyu amaçlanıyor. 2014 yerel seçimlerde 400 bin civarında geçersiz oy çıkmıştı.

16 milyon hemşerime aynı sıcaklıkta aynı ilgi ile yaklaşacağım söz veriyorum. Benim verdiği sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır."