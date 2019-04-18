Ekrem İmamoğlu İBB binasında açıklamalarda bulundu

İBB Başkanı seçilen İmamoğlu, belediye binasında bazı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 18 Nisan 2019 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye binasında konuştu. İmamoğlu şeffaflık adına radikal kararlar alacaklarını söyledi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye binasına gitti. Burada konuşma yapan İmamoğlu şeffaflık vurgusunda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şu şekilde:

"Bugün bütün çalışma arkadaşlarımızla kadromuzla Bismillah diyoruz çok işimiz var İstanbul’un birçok konu var tespit ettiklerimiz var edeceklerimiz var. Büyükşehir'in hafızasını dinleyeceğiz. Bugüne kadar buradaki çalışma arkadaşlarımızın görüşleri çok çok önemli.

İçine siyaset katmadan kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz buna talibiz bu anlayışla bu güzel ve tarihi kurumdaki insan kaynaklarında yararlanacağımızı herkes bilmeli. Farklı bir anlayışa başlangıç yapacağız.

Bizden olanlar ve olmayanlar gibi bir durumun bittiği gündür bugün. Kucaklamanın tek bir felsefesi var biz kucaklarken çalışma arkadaşlarımız aynı güzelikte aynı samimiyet bizi kucaklasınlar istiyoruz. Bu kucaklamanın tek bir faydası var milletimiz. Kişiye hizmette bizden talimat almayacaklar.

Bizden hiç kimse partizan bir dil beklemesin biz şehre barış getiryoruz bunu lafla yapamazsınız. Toplum da bunu istiyor insanlar gülüyor. Millet gerginlikten usanmış.

Halkla uzaklaştığımda verimli olamayacağımı düşünüyorum ve bu nedenle bina da bunun sağlanması için çalışıyoruz. Biz tüm şeffaflığı ile her şeyi konuşurken vatandaş bilgilensin ve faydalansın istiyoruz.

Milyonlarca insanla bağ kurma teknolojisi var bunu neden fırsat olarak kullanmayalım. İstanbul'un yerel demokrasi uygulaması dünyaya örnek olabilir. Son derece radikal kararlar alacağız şeffalık adına. Günün sonuna bu şehirde mutlak şeffaflık olacak."