Ekrem İmamoğlu, Hz. Yuşa türbesinde dua etti!

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, bugünkü seçim çalışmalarına Hz. Yuşa türbesinde dua ederek başladı.

Güncellenme 29 Mart 2019 15:33

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Hz. Yuşa Türbesi’nden dua etti.

Seçim çalışmalarına dua ile başladı

Ekrem İmamoğlu, bugün 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Beykoz’daki Hz. Yuşa Türbesi’nde başladı. İmamoğlu’na, CHP Beykoz Belediye başkan adayı Coşkun Tosun da eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet türbede dualar etti.

İmamoğlu ne dedi?

Hz. Yuşa'nın mezarına dair değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Rivayete göre burada mezarı var ve yeri belli olmadığı için de uzun bir türbesi var. Dua ettik. Tabii insanımızın burada dileklerinin olduğuna dair bir gelenek de var. Bu inanca göre dualarımızı ettik" dedi.

“Güzel bir bahar günü olacak”

İnsanların siyasi kararlarından dolar bir birlerine kırık olduğunu belirten İmamoğlu; "Bu inancımızı ya da temennilerimizi hem burada hem de birçok manevi yerde aynı şekilde dile getirdik. 16 milyon insanın da inandığını biliyorum. 31 Mart güzel bir gün olacak. 1 Nisan’da, o yaprakların yeşerdiği tekrar umutların karşılık bulduğu, güzel bir bahar günü olacak” dedi.