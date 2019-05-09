Ekrem İmamoğlu: Hiçbir şeyden korkmuyorum

Ekrem İmamoğlu, "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 11:04

YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Zerre kadar ruhumda korku yok" şeklinde cevap verdi.

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuşan İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesin hakkında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu; 23 Haziran'da yeniden yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerine karşı tüm tedbirleri alacaklarını, hiçbir unsuru boşlukta bırakmayacaklarını belirten İmamoğlu, ikinci seçimin de 31 Mart seçim sonucunu teyit edeceğine inandığını ifade etti.

"Hiçbir şeyden korkmuyorum''

İmamoğlu "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Evden, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan, kardeşimden helallik alıp çıktım. Bunun anlamını, aslında ne demek istediğimi toplum anlıyor.

Bu tür mücadeleler, toplumsal mücadeleler. Türkiye'nin bugünkü koşullarında ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Korkuyla bu süreç yönetilemez zaten. Zerre kadar ruhumda korku yok çünkü şuna inanıyorum, doğruları yapma çabası içerisindeyim ve doğruları büyük oranda başardığımı düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.