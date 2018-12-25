Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül ile görüşüp görüşmediğine dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 25 Aralık 2018 10:50

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarını yanıtladı.

İmamoğlu, Gül ile yıllar önce bir cuma namazında denk geldiklerini, onun dışında bir daha bir araya gelmediklerini söyledi.

Akşener, İmamoğlu’nu aramış

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu, "Kendileri beni aradı, büyük onur, teşekkür ettim kendilerine, O da başarılar diledi, Daha önceden de tanışıklığımız vardı. Destek olacaklarını söylediler. Çok da mutlu oldum açıkçası" dedi.

HDP de ittifakın içindeymiş

"Ben aslında bir İstanbul ittifakı arıyorum" diyen İmamoğlu, "İçinde HDP de olacak mı" sorusuna da "Herkes olacak" diye cevap verdi. İmamoğlu'nun şu açıklamalarda bulundu.

“AK Parti’den teklif geldi” iddiası

İmamoğlu, “Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önce AK Parti ilçe yönetiminden de teklif aldım. O ortamı kendime uygun görmedim, benim düşüncelerime, hayallerime en uygun parti olarak CHP'yi gördüm” dedi.

“Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek”

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olduğunu hatırlatan İmamoğlu, İstanbullular'la ilgileneceğini, üreteceği işlerin İstanbulla ilgili olduğunu, bir İstanbullu olarak Cumhurbaşkanı'nın kendisini dinlemesini istediğini, İstanbul'a yaşatacağı bir 5 yıl sonrasında Cumhurbaşkanı’nın bile kendisine oy vereceğine emin olduğunu söyledi.