Ekrem İmamoğlu: Bu işin içinde birkaç bakan var!

Ekrem İmamoğlu, bir FETÖ sanığının aleyhinde ifade vermeye zorlandığına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 15:15

23 Haziran'da Millet İttifakı’nın adayı olan Ekrem İmamoğlu, FETÖ sanığı Erkan Karaaslan’ın kendisi aleyhinde ifade vermeye zorlandığı iddiasını değerlendirdi. İmamoğlu, bazı bakanların bu işin içinde olabileceği iddiasında bulundu.

“Suç duyurusunda bulunacağız”

İmamoğlu, FETÖ sanığı bir tutuklunun kendisi ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu terör örgütüyle irtibatlandırması için ifadeye zorlandığı iddiasını değerlendirdi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız."

“Bir değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde”

Ekrem İmamoğlu olaya müdahil olduğunu savunduğu bakanların kim olduğunu bildiğini de söyledi:

"Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum aldığım bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla bir değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle, dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir girişimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda, hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum."