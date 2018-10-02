Ekonomik ve finansal güvenliği tehdit edenlere şafak operasyonu!

Yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba 2,5 milyar Türk lirası gönderen 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, çok sayıda adrese de eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Güncellenme 02 Ekim 2018 09:43

İstanbul merkezli çok sayıda ilde başlatılan ve başta ‘para aklama’ olmak üzere, mali suçlar işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba 2,5 milyar Türk lirası gönderen 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekonomik güvenliği hedef aldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma","5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet","6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet" suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Ne kadar para yurt dışına çıkarıldı?

Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.

ABD’de yaşayan İran uyruklu vatandaşlar

Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD 'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi.

Çok sayıda polis eş zamanlı operasyon düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı. Çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı.

216 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un çeşitli ilçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı.

Alıcı hesaplar İranlılara ait

28 bin 88 alıcı hesabın ABD'deki İranlılara ait olduğu bilgisine ulaşıldı.