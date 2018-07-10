Ekonomide Berat Albayrak dönemi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şimşek ve Ağbal'dan görevi devraldı.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 20:22

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Açıklama eski Maliye Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Buradaki törende konuşan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını ifade etti.

Makamların gelip geçici olduğuna değinen Ağbal, Maliye Bakanlığı'ndaki 30 yıllık görev süresinin sonunda, büyük bir huzur içinde görevi devrettiğini, 2,5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptığını, bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptıklarını söyledi.

Ağbal'ın bu mesajlarına karşı görevi devralan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da, AK Parti'nin "durmak yok, yola devam" mesajını anımsatarak, "Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz" dedi.

Albayrak, "Burada böyle bir görevi almak, çok önemli bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur vesilesi. Ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 senede çok büyük devrimler gerçekleştirdik, çok büyük gelişim ve büyüme kaydettik. Çok güzel bir söz vardır, 'değişmeyen tek şey değişimdir' diye. Bu değişim dinamizmini kaybetmeden gelişimle harmanlayarak çok önemli başarılar elde ettik. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Önceki bakanlarımız çıtayı yüksek noktaya taşıdı, bizler de bu çıtayı daha da yukarıya taşımakla mükellefiz, sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasında en temel unsurlardan bir tanesi olan bütçe ve mali disiplindeki duruşun bundan sonra da aynı şekilde değil, daha da iyi şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte sizlerle çalışacağız. Çok güzel başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak daha sonra Hazine'yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten, Maliye'yi Ağbal'dan devraldı.