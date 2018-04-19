Ekmeleddin İhsanoğlu kimi destekleyecek?

2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olan Ekmeleddin İhsanoğlu, erken seçim değerlendirmesi yaptı.

Güncellenme 19 Nisan 2018 17:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de seçime gidileceğini açıklamıştı.

MHP Lideri'nin çağrısı ile erken seçime gidilmesi ve partinin Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olması akıllara Ekmeleddin İhsanoğlu'nu getirdi.

İhsanoğlu 2014'teki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP’nin ortak adayı olmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yarışmıştı. Bu seçimi kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP'den milletvekili olmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Ekmeleddin İhsanoğlu'nun MHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Ekmeleddin İhsanoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı aldığını, partiye davet edildiğini, partiye katıldığını, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymak durumunda olduğunu, o bakımdan partisinin tercihine katıldığını söyledi.