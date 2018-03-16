Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, bir paneldeki konuşması sırasında kalp krizi geçirdi.

Güncellenme 16 Mart 2018 17:46

Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.

Kalp krizi geçirdi

İhsanoğlu'na ilk müdahale oteldeki sağlık ekiplerince yapılırken daha sonra Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

Göğüs ağrısı şikayeti ile gitti

Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov konuyla ilgili açıklama yaptı. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen İhsanoğlu'na arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğu belirtildi.

"En az 36 saat yoğun bakımda kalacak"

Muayene esnasında nabzı düşük olan İhsanoğlu'nun arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildi.

İbrahimov, ayrıca, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak" açıklamasında bulundu.