Ekmeğe zam iddialarında flaş gelişme!

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun tek başına ekmek fiyatlarını belirleme gibi bir yetkisinin olmadığını belirtti.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 14:21

Ticaret Bakanlığı’ndan ekmek zammıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu açıklamada, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun tek başında ekmek zammına karar veremeyeceği ve ekmek zammının olmayacağı açıklandı.

Yüzde 15 zam gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmadığını, bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Fırıncılar Federasyonu’nun yetkisi bulunmuyor

Bakanlık, ekmek fiyatlarının bir yönü ile tüketicileri diğer yönü ile esnaf ve tacirleri çok yakından ilgilendiren bir husus olduğunu, ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olduğunu, öncelikle belirtmek gerekir ki ekmek fiyatları, illerde veya ilçelerde esnaflar için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiğini, bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmadığını söyledi.

Değerlendirmeye alınacak

Bakanlık, “Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili Valilik ve Belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir.

Tek başına ekmek fiyatı belirleyemez

Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu iddialar gerçek dışı

Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."