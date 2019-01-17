Egzoz muayenesi için devrim gibi karar

Egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, "hafif kusur" olarak sayılması kararı alındı.

Güncellenme 17 Ocak 2019 17:00

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, bugün itibarıyla milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı.

Ölçüm yaptırmak ne kadar?

TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

Yeni uygulamadan kimler faydalanabilecek?

Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi.