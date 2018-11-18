Eğitimciler yapay zeka konusunda neden kilit noktada?

Yapay zekanın eğitim ve öğretimde kullanılması açısından eğitimciler kilit bir göreve sahip... Peki eğitimcilerin bu alandaki görev ve sorumlulukları neler?

Güncellenme 18 Kasım 2018 14:31

University College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rose Luckin, yapay zekanın eğitim ve öğretimde kullanılması açısından eğitimcilerin kilit bir görevde olduğunu, teknoloji konuşurken eğitimcilerin genellikle unutulduğunu, eğitimde kullanılması muhtemel yapay zeka geliştiricilerinin öğrenip, öğretmenin daha iyi anlamaları gerektiğini söyledi.

Yapay zeka geçmişe oranla daha etkili

"Eğitimde Yapay Zekanın Kullanımı ve Olası Güçlükler" başlığıyla bir sunum yapan Luckin, yapay zekanın geçmişe oranla daha fazla etkili olmasının nedeninin günümüzdeki güçlü teknolojiye bağlı olduğunu, artık çok fazla veri tutulabildiğini, pek çok programın bu verileri işleyebildiğini, çok güzel tasarlanmış bilgisayar algoritmaları olduğunu belirtti.

İnsan beynine oranla daha sınırlı

Luckin, insan zekası ile karşılaştırılması durumunda yapay zekanın daha sınırlı olduğunu, insanların yaptığı her tür bilişsel görevi yapabilen makineler olduğunu, buna rağmen yapay zeka sistemlerinin daha spesifik konularda akıllı şeyler yapabildiğini söyledi.

Eğitimciler kilit nokta

Yapay zekanın eğitim-öğretimde kullanılmasında eğitimcilerin kilit nokta olduğunu vurgulayan Luckin, teknoloji konuşulurken genellikle eğitimcilerin unutulduğunu, eğitimcilerin yapay zeka geliştiricilerle birlikte düşünmenin ve bu teknolojinin ne olduğunu anlaması gerektiğini, eğitimde kullanılacak yapay zeka geliştiricilerinin de öğrenmenin ve öğretmenin ne olduğunu daha iyi anlamaları gerektiğini, başka türlü yapay zekanın eğitimde faydalı olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yapay zeka eğitimde de önemli bir noktada

Konuyla ilgili konuşan diğer bir isim olan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise yapay zekanın pek çok alanda etkili olduğunu, artık eğitim uygulamalarında bile kendini gösterir hale geldiğini söyledi.

Yapay zeka teknolojisi meslekleri yok mu ediyor?

Pehlivanoğlu, teknolojinin bir milletin yol almasında olmazsa olmaz bir etken olduğunu, şu an 'Yapay zeka teknolojisi meslekleri yok mu ediyor' sorusuyla karşı karşıya olunduğunu, teknolojiden faydalanılması ve yaşamı kolaylaştırması için hayat geçirilmesi gerektiğini ama bunu yaparken de hayatı yok etme riskinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtti.